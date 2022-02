Meta: la divisione di VR e metaverso è in grave perdita

La divisione dedicata a VR e metaverso di Meta, compagnia prima nota come Facebook, è in grave perdita, come da poco riportato da CNBC.

Nel corso degli ultimi anni, Meta (ex Facebook) ha iniziato a puntare molto sul metaverso, ma si sa, quando si decide di portare avanti degli investimenti, all’inizio è davvero difficile trovarsi davanti a un guadagno. Ecco perché, come riportato da CNBC, Meta è attualmente in perdita per quel che riguarda la divisione di VR e metaverso.

Stando a quanto fatto notare, come potete vedere nei risultati presenti qui di seguito, la perdita continua ad aumentare esponenzialmente, situazione che potrebbe restare uguale anche per i prossimi anni, fino a che il colosso non si troverà finalmente a raccogliere i frutti del suo duro lavoro in questo campo.

2019 – Perdita netta di 4,5 miliardi di dollari e 501 milioni di dollari di ricavi

2020 – Perdita netta di 6,62 miliardi di dollari e 1,14 miliardi di dollari di ricavi

2021 Perdita netta di 10,19 miliardi di dollari e 2,27 miliardi di dollari di ricavi

Si tratta in ogni caso di perdite calcolate da Zuckerberg, che ha confermato che la strada sarebbe stata in salita soprattutto nel breve periodo, ma staremo a vedere come il tutto si evolverà nel corso dei prossimi anni, in attesa di scoprire dove punterà ora il colosso.