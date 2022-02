Io sono Vera: una clip in esclusiva dal film in sala dal 17 febbraio

Vi presentiamo una clip in esclusiva, il trailer e le foto tratte da Io sono Vera, il film di Beniamino Catena in arrivo nei cinema dal 17 febbraio.

04—Feb—2022 / 8:45 AM

Io sono Vera, di Beniamino Catena, uscirà in sala giovedì 17 febbraio, grazie a NO.MAD Entertainment: vi presentiamo oggi una clip in esclusiva per Lega Nerd tratta dalla pellicola, oltre al trailer e alle foto ufficiali.

Nel cast del film troviamo Marta Gastini, Davide Iacopini, Anita Caprioli Paolo Pierobon, con la partecipazione di Marcelo Alonso. La colonna sonora del è firmata dai Marlene Kuntz.

Questa la sinossi ufficiale:

Vera, una bambina di undici anni, scompare senza lasciare traccia. Due anni dopo ritorna ma invece di essere adolescente è una giovane donna. Non ricorda niente. I genitori sono sconvolti ma l’esame del DNA conferma che è davvero lei. Quando i ricordi riaffiorano alla memoria, Vera capisce di aver vissuto la vita di un uomo cileno, clinicamente morto, che dall’altra parte del mondo si era risvegliato nello stesso istante in cui lei era svanita nel nulla.

