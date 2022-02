Criminal Minds: nel revival torneranno almeno sei grandi protagonisti

Dopo essere stato annunciato e ritrattato più volte, il revival di Criminal Minds potrebbe finalmente ricevere l’ufficialità che Paramount+ tanto agogna: ABC Signature e CBS Studios starebbero infatti giungendo a un accordo con la produttrice esecutiva (e showrunner) storica della serie, Erica Messer, che fungerebbe da garante e assicurazione per la presenza dei protagonisti storici dello show, o perlomeno per molti di essi.

Sarebbero infatti sei gli attori disposti a tornare nei ruoli che hanno ricoperto nella serie, alcuni di essi in maniera decisamente storica, anche se il pool è stato pescato direttamente dalla quindicesima e ultima stagione e quindi non sono stati coinvolti personaggi importanti come Hotchner, Morgan, Callahan.

Gli interpreti in questione sarebbero Joe Mantegna, Kirsten Vangsness, Adam Rodriguez, A.J. Cook, Aisha Tyler e Paget Brewster.

Dall’ultima stagione mancherebbero Daniel Henney (impegnato sul set de La Ruota del Tempo) e Matthew Gray Gubler, che a quanto pare ha ormai scelto di abbandonare il personaggio di Spencer Reed, amatissimo dal pubblico.

Vedremo se e quando le contrattazioni verranno ultimate, ma sembra sarà questione di poco, forse anche giorni.

Criminal Minds è andato in onda per ben quindici stagioni, dal 2005 al 2020, diventando uno dei serial crime più amati e generando due spin-off (non altrettanto di successo). Il revival, nelle intenzioni, doveva fungere da sequel riportando in auge alcuni personaggi storici ma presentando al contempo una nuova squadra, con la speranza di portare avanti una nuova serie.

