Open Arms – La legge del mare: tre clip e due spot dal film in uscita oggi

Adler Entertainment ha rilasciato ben cinque contenuti video per il suo film in uscita oggi, Open Arms – La legge del mare: ecco dunque tre clip e due spot.

Il nuovo film di Marcel Barrena con protagonisti Eduard Fernández, Dani Rovira e Anna Castillo, Open Arms – La legge del mare, arriva oggi nelle sale: Adler Entertainment lo propone quindi pubblicando ben tre clip ufficiali, oltre a due spot.

Vincitore del premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma, il film racconta l’incredibile storia vera del fondatore di Open Arms.

Questa la sinossi ufficiale:

Autunno 2015. Due bagnini spagnoli, Òscar e Gerard, colpiti dalla straziante fotografia di un bambino annegato nel Mediterraneo, vanno nell’isola di Lesbo, dove scoprono una realtà sconvolgente: ogni giorno migliaia di persone rischiano la vita cercando di solcare il mare con imbarcazioni precarie, per fuggire dalla miseria e dalle guerre che affliggono i loro Paesi d’origine. Ma la cosa più sconcertante è che nessuno sta svolgendo attività di salvataggio. Insieme a Esther, Nico e agli altri membri della loro squadra, Òscar e Gerard lotteranno per compiere il lavoro disatteso dalle autorità e per portare a migliaia di persone l’aiuto di cui hanno estremo bisogno.

