L’amore è cieco 2: il trailer ufficiale della serie esperimento sociale su Netflix

Il proposito di L’amore è cieco è quello di creare un esperimento sociale, basato sul fatto che alcuni single decidono di stabilire un rapporto affettivo sulla base di fattori che non comprendono quello esteriore, e quando il legame diventa saldo decidono di avanzare la proposta di matrimonio. Da poco è stato diffuso il trailer di L’Amore è cieco 2.

Ecco il filmato.

I protagonisti della serie sono alcuni single di Chicago che aspirano a essere amati per ciò che sono e non per il loro aspetto esteriore. Per questo motivo adottano un approccio meno tradizionale agli appuntamenti nella speranza d’incontrare, senza vederla in volto, l’anima gemella con cui trascorrere il resto della vita. Lontani dalle distrazioni del mondo esterno, i single parlano con una serie di potenziali anime gemelle e, quando si crea un legame significativo, avanzano una proposta di matrimonio e scoprono infine il volto della dolce metà.

Tornati nel mondo reale, durante i preparativi di nozze i fidanzati capiscono ben presto se il legame emotivo che si è creato può trasformarsi in attrazione fisica prima dell’imminente unione. Presentata dalla coppia Nick e Vanessa Lachey, questa serie avvincente mostrerà se l’aspetto fisico, il colore della pelle e l’età possono fare la differenza o se l’amore è davvero cieco.

La serie esce su Netflix l’11 febbraio.