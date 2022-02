iPhone SE 3: i test sarebbero già partiti in India

Si continua a parlare ormai da tempo dei nuovi iPhone SE 3, dispositivi che a quanto pare potrebbero essere più vicini di quello che immaginiamo. Dei recenti report sembrano aver anticipato che il colosso di Cupertino terrà degli eventi dedicati ai nuovi gioiellini già nel corso di questa primavera, e delle segnalazioni hanno da poco invece potenzialmente svelato il fatto che Apple starebbe già testando sul campo i telefoni in almeno un paese, come riportato sulle pagine di Android Authority.

Nello specifico, pare che dei modelli siano stati portati nel territorio indiano al fine di condurre i test. Si tratta di una pratica tutto sommato abbastanza normale, specialmente se si considera la cura che l’azienda mette nella realizzazione dei propri sistemi, creati su misura e pensati per essere ben testati al fine di non presentare problemi una volta finiti nelle mani degli utenti. Ovviamente, anche nel caso in cui la fase di test venisse confermata, non avremmo una data di lancio precisa a cui affidarci, ma pare che questa sia imminente.

Mentre Apple non ha infatti ancora neanche confermato la sola esistenza degli iPhone SE 3, a quanto pare un evento di lancio potrebbe avere luogo nel mese di marzo o aprile, il che sarebbe in linea con quanto anticipato. Nel corso della presentazione, potremmo avere modo di scoprire diversi nuovi prodotti, mentre i nuovi gioiellini budget sarebbero i re della giornata con ottime probabilità, venendo poi subito resi disponibili per la vendita.

Per quel che riguarda i prezzi, nonostante non ci siano al momento dati precisi, come lo stesso vale anche per le specifiche tecniche, pare che al lancio i device possano costare meno degli iPhone SE del 2020, pur presentando il 5G e verosimilmente tecnologie all’avanguardia, ma restiamo ancora in attesa di annunci ufficiali prima di prendere il tutto come oro colato.