Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, 23 character poster della serie

Già con La Ruota del Tempo, Prime Video si è molto data da fare nel rendere riconoscibili i personaggi del serial tramite una pletora di poster ufficiali, ma con quelli lanciati stasera batte probabilmente ogni record: sono ben ventitré, infatti, i character poster de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Oltre che numerosi, i poster contengono al loro interno anche il gusto della scoperta… e del quiz: non solo non riportano i nomi dei personaggi relativi, ma si concentrano su particolari centrali della figura degli stessi, e magari su oggetti, armi o artefatti in loro possesso. Tramite essi, i grandi appassionati dell’epica tolkeniana possono provare a indovinare di chi si tratti!

Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, e riporterà gli spettatori nell’era in cui furono forgiati grandi poteri, i regni crebbero gloriosamente e caddero in rovina, gli eroi più improbabili furono messi alla prova, la speranza rimase appesa a un filo e il più grande cattivo mai creato dalla penna di Tolkien minacciò di far cadere tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un periodo di relativa pace, la serie segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, dal mozzafiato regno insulare di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi si daranno battaglia per lasciare il mondo in eredità a coloro che sopravvivranno dopo la loro scomparsa.

