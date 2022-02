Eurovision 2022: Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan saranno i conduttori

Durante la scorsa puntata del Festival di Sanremo 2022 sul palco dell’Ariston sono saliti al fianco di Amadeus anche Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan, ed il motivo è stato piuttosto particolare, considerando che i tre personaggi sono stati annunciati come i prossimi conduttori degli Eurovision 2022.

Mika, Cattelan e Laura Pausini hanno anche dichiarato che la loro presenza garantirà una varietà di lingue da parlare sul palco degli Eurovision (francese, inglese e spagnolo) necessari per confrontarsi con gli artisti di ben 41 Paesi che parteciperanno alla gara.

La presenza di Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan sul palco di Sanremo 2022 per annunciare la loro presenza come conduttori degli Eurovision Song Contest di quest’anno è stata anche l’occasione per fare partire il countdown per l’inizio della manifestazione.

Gli Eurovision Song Contest partiranno tra 100 giorni a Torino, ed il countdown è iniziato sulla cupola della Mole Antonelliana. La manifestazione torna in Italia, a Torino dal 10 al 14 maggio, grazie alla vittoria dei Maneskin l’anno scorso.

E proprio i Maneskin sono tornati qualche giorno fa dove tutto è partito, proprio sul palco dell’Ariston, per esibirsi in una performance che ha portato la band rock ad eseguire dal vivo Zitti e Buoni, il brano con cui hanno vinto il Festiva di Sanremo 2021, e che li ha portati a trionfare durante gli Eurovision Song Contest del 2021.