Android 13 farà partire i giochi più velocemente?

Stando a un Tweet dell’analista di Android Mishaal Rahman, sembra che il codice del sistema operativo abbia svelato alcune delle funzionalità che arriveranno in futuro. Nello specifico, si parla della possibilità che Google implementi un sistema utile a velocizzare l’apertura dei giochi, occupandosi di aumentare la frequenza della CPU quando le applicazioni vengono lanciate.

Parliamo di una funzionalità che potrebbe essere apprezzata da molti utenti, visto che la community di giocatori mobile cresce di giorno in giorno, e che comporterebbe un carico di lavoro maggiore solo durante il caricamento dei giochi, che non andrebbe quindi a creare problemi ai telefoni, esponendoli a un affaticamento per troppo tempo.

A quanto pare, il tutto verrà lanciato però solamente con Android 13, ed è tra l’altro bene non solo dare per scontato che la novità verrà effettivamente lanciata e sviluppata, dato che questa potrebbe essere esclusiva dei telefoni del colosso di Mountain View, i Pixel, non supportando quindi tutti i dispositivi. Sembra che la versione di anteprima sarà disponibile già nel mese di febbraio 2022, e che quindi inizieremo a scoprire di più sulle novità introdotte nel giro di non molto tempo.

Fra le altre novità anticipate, troviamo la presenza di un bottone che prende il nome di click to transfer, e vista la sua utilità potrebbe risultare davvero rivoluzionario per molti utenti. Nello specifico, si parla della possibilità di proiettare dei contenuti con dei dispositivi vicini, ad esempio degli speaker, ovviamente solamente nel caso in cui questi fossero compatibili e potessero emettere audio.

Le anticipazioni riportate sulle pagine di GizChina riguardano anche la possibilità di personalizzare l’orologio dei telefoni, scegliendo fra diversi design, mentre pare che all’infuori di un ovvio miglioramento delle performance generale avremo modo di avere a che fare con ulteriori feature.