La recensione del sesto episodio di The Book of Boba Fett (con SPOILER) in cui la storia prosegue in una direzione che i fan adoreranno.

Siamo già arrivati alla penultima puntata e quindi ecco la recensione del sesto episodio di The Book of Boba Fett (con SPOILER). Ricapitolando, nello scorso episodio il nostro Mando ha accettato di unirsi alla banda di Boba Fett mentre si prepara ad affrontare il pericoloso Pyke Syndicate, un gruppo criminale rivale che vuole usare Tatooine nelle sue operazioni di gestione della spezia. Tuttavia, prima ha deciso di andare a trovare il piccolo Grogu (alias Baby Yoda), che abbiamo visto per l’ultima volta quando è partito con Luke Skywalker per l’addestramento Jedi. Questa serie infatti è ambientata circa cinque anni dopo Il ritorno dello Jedi e poco dopo la seconda stagione di The Mandalorian.

The Book of Boba chi? Una parte di questo episodio (la più coinvolgente) viene trascorsa con Grogu e Luke Skywalker (che è ancora una volta de-invecchiato in CGI per sembrare come nel 1983), poiché il nostro piccolo trovatello è intrappolato tra il suo attaccamento al Mandaloriano e il suo addestramento come Jedi. Ma andiamo con ordine.

L’episodio si apre con degli scagnozzi Pyke che trasportano e vedono della spezia e rivediamo il maresciallo Cobb Vanth (Timothy Olyphant) che offre loro la possibilità di andarsene, ma ovviamente i Pyke tirano fuori i blaster, e Vanth ne uccide tre e lascia che l’altro torni da Mos Eisley, lasciando la spezia, ma riprendendosi i crediti. Li avverte di non tornare a Mos Pelgo.

Ci spostiamo poi sul personaggio di Din Djarin (Pedro Pascal), che fa rotta verso su un pianeta verde. Vedrà Grogu! R2-D2 lo aiuta ad atterrare, quindi lo scorta attraverso la foresta. Arrivano in una radura, dove vediamo droidi formiche che traghettano rocce in un edificio, quello che sembra uno degli edifici su Ach-To. Il primo tempio di Luke. Artoo si spegne e Djarin è bloccato in attesa che gli venga costruita una panchina perché nessuno può portarlo da Grogu.

Una scelta straziante

Proseguiamo con la nostra recensione del sesto episodio di The Book of Boba Fett dicendo che abbiamo anche uno momento tranquillo in cui ci godiamo il paesaggio e vediamo Grogu e Luke Skywalker (Mark Hamill) che meditano. Una rana salta lì accanto, distraendo Grogu, che cerca di mangiarla prima di essere fermato. Luke si mette in mostra facendo levitare tutte le rane intorno a loro.

Luke e Grogu abbandonano la meditazione e camminano attraverso la foresta in una scena molto carina, Luke chiede se gli piacerebbe ricordare casa, e Luke usa la forza per aiutarlo, e ricorda l’ordine 66 con tre Jedi che muoiono di fronte a lui.

Torniamo da Djarin che sta facendo un pisolino… quando all’improvviso appare Ahsoka (Rosario Dawson). Djarin le chiede cosa ci fa qui. Dice di essere una vecchia amica di famiglia e dice che il Maestro Luke addestrerà Grogu. Lei non lo farà. Artoo lo ha portato ad Ahsoka per una ragione. Ahsoka lo avverte del suo attaccamento a Grogu. Djarin vuole vederlo, ma Ahsoka riesce a convincerlo a lasciare il dono a lei, la piccola armatura come ci viene detto.

Djarin decolla e vediamo Grogu salutare da uno zaino sulla schiena di Luke. Fanno più allenamento, lavorando su salti di forza, equilibrio e riflessi. Appare il droide per l’allenamento! Spara a Grogu e Luke gli dice di rialzarsi sempre. Al colpo successivo Grogu riesce ad evitarlo e Ahsoka appare giusto in tempo per vedere Grogu rompere il droide. Porge il regalo a Luke. Si chiede se il cuore di Grogu sia con lui, e Ahsoka gli dice di fidarsi del suo istinto, che è molto simile a quello di suo padre. Se ne va con Luke chiedendogli se la vedrà di nuovo. Lei dice forse.

Ritorno su Tatooine

Possiamo fare un bilancio nella recensione del sesto episodio di The Book of Boba Fett? Sì, e dobbiamo partire anche dal regista ma prima finiamo di raccontare le vicende. Djarin torna su Tatooine, atterrando al palazzo. Torna in una sessione di pianificazione con i Mod e Black Krrrsantan (Carey Jones). Djarin vola via e vede un trasporto Jawa montato con un Krayt Skull. Atterra a Mos Pelgo/Freetown, dove parla con Cobb Vanth. Djarin fa la sua proposta e non sembra che la città lo accetterà. Ma Vanth gli dice che vedrà cosa può fare.

Vanth dice al barista di radunare tutti. Quando qualcuno arriva dal deserto. È Cad Bane (Corey Burton)!

Avverte Vanth di tenere Freetown fuori dal conflitto tra Fett e i Pyke. Vanth gli dice di tenere i trafficanti di spezia lontano da Tatooine. Quindi otteniamo una buona scena veloce western vecchio stile. Il vice distrae Vanth e Vanth e il vice vengono colpiti.

Ci dirigiamo al Santuario di Garza dove due Pyke sono entrati portando un pacco. Escono e il droide fa loro sapere che hanno dimenticato il loro camtono e poi esplode.

Torniamo da Luke e Grogu, che meditano nell’edificio finito. Luke gli presenta da una parte la cotta di maglia Beskar e dall’altra la spada laser del Maestro Yoda. Può scegliere solo un dono, scegliere la spada per diventare un jedi o scegliere l’armatura e tornare dal Mandaloriano. Scelta straziante, fine.

C’è molto di cui essere felici con questo episodio de The Book of Boba Fett. Per iniziare, otteniamo una CGI molto migliore di Luke Skywalker, Ahsoka Tano, Grogu e Cad Bane. In secondo luogo, questo sembra davvero un potenziale pilota backdoor per una serie di addestramento Jedi di Luke Skywalker.

D’altra parte, è il secondo episodio consecutivo in cui vediamo i personaggi principali del nostro show originale per meno di un minuto, e il protagonista (Boba Fett) non dice una parola.

Sebbene questa sia una buona puntata, i media di Star Wars ti fanno rimanere con senso di frustrazione quando al personaggio titolare non viene concesso abbastanza tempo per brillare.

Boba Fett (Temuera Morrison) è rimasto fuori dai due episodi come un panno steso ad asciugare da quando i flashback sono finiti. E non posso non ribadirlo abbastanza, gli episodi che abbiamo visto sono alcuni dei preferiti del live action. Questo è tutto, in teoria, per preparare un finale di stagione che mostrerà la squadra di Fett contro il Pyke Syndicate. Ma sembra che abbiamo bisogno di una seconda stagione ora per articolare davvero tutto ciò di cui Fett e Shand hanno bisogno come personaggi principali della serie. Morrison e Wen possono essere davvero fantastici insieme, abbiamo solo bisogno di vedere più di loro sullo schermo.

Nel complesso, questo è probabilmente il miglior episodio di Star Wars dal vivo del regista Dave Filoni a suo nome.

E si possono amare davvero tanti aspetti dell’episodio. Principalmente perché i Jedi sono sempre stati alcuni dei personaggi preferiti dell’universo di Star Wars. E forse questa è stata la conferma del fatto che The Book of Boba Fett è sempre stato pensato per essere una stagione 2.5 di The Mandalorian. L’unico fatto che davvero lascia perplessi è che sarebbe stato molto meglio se la serie originale non avesse dato l’impressione di voler andare in una direzione con gli episodi dal primo al quarto, e in seguito in una direzione completamente diversa per il quinto e sesto episodio.

Abbiamo ricevuto una risposta a una grande domanda che molti fan di Star Wars avevano posto, ovvero Luke e Ahsoka si sono mai incontrati? È stato davvero bello vederli insieme e Ahsoka condividere dei ricordi su Anakin con Luke. Nonostante ciò, viene da chiedersi cosa ci fa Ahsoka lì? Come si sono conosciuti? Perché era alla ricerca di Thrawn, ma ora è qui? Sarà curioso vedere se riusciamo a saperne di più.

The Book of Boba Fett per ora è come se si fosse diviso in due rami narrativi e abbiamo diviso al tempo stesso i fan in due fazioni. Possiamo solo sperare che il finale di stagione della prossima settimana ci riporti tutti insieme.

Osservazioni finali

Questo episodio è stato diretto da Dave Filoni, l’uomo dietro la serie animata CGI The Clone Wars e Rebels (ha anche interpretato un pilota di New Republic X-Wing in The Mandalorian e ha diretto tre episodi di quella serie). Nonostante una prima stagione lenta, sta sviluppando alcuni dei migliori episodi di Star Wars e i live-action stanno continuando i fili della trama che ha iniziato. Questa è la prima volta che vediamo Ahsoka e Luke interagire, ed è eccellente. Sarebbe interessante vedere il loro primo incontro e sentirli parlare di più di Anakin.

“Sono una vecchia amica di famiglia” Ahsoka racconta a Mando della sua relazione con gli Skywalker, perché entrare nei dettagli richiederebbe ore.

La faccia CGI di Luke è più convincente qui di quanto non fosse nel finale della seconda stagione di The Mandalorian, probabilmente a causa dei progressi tecnologici e del fatto che Lucasfilm ha assunto uno YouTuber deepfake che ha migliorato il suo lavoro. Non sappiamo ancora chi abbia salvato Grogu durante l’Ordine 66. Il flashback faceva sembrare che stesse per essere catturato dall’Impero. Lo spegnimento di R2-D2 per non rivelare la posizione di Luke rispecchia il suo tentativo di mantenere un segreto simile in Il risveglio della Forza.

Vedere Luke correre e saltare con Grogu sulla schiena fa pensare al suo allenamento con Yoda in The Empire Strikes Back. Lo zaino blu sembra essere lo stesso che portava Yoda. Vedere Grogu fare salti mortali è davvero meraviglioso. I Jawa stanno portando un teschio di drago krayt sopra il loro sandcrawler, presumibilmente i resti della bestia uccisa nel primo episodio di The Mandalorian stagione 2. Boba Fett appare solo in una scena e non dice una parola in questo episodio.