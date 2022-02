SWAT Kats: in lavorazione un reboot sulla serie animata anni Novanta

In quest’epoca di reboot e revival anche la serie animata SWAT Kats, in Italia conosciuta come Gatti Volanti, avrà un reboot. A lavorare sul progetto saranno Christian e Yvon Tremblay in collaborazione con India’s Toonz Media Group. La nuova serie s’intitolerà SWAT-Kats Revolution.

Questa è l’immagine dedicata al progetto SWAT-KATS Revolution.

La nuova serie sarà destinata ad un pubblico che va dai 5 agli 11 anni, e mostrerà nuovi personaggi che lotteranno assieme a Razor e T-Bone. SWAT-KATS Revolution è già in fase di pre-produzione ed avrà Toonz ad occuparsi della distribuzione globale.

I cartoni originali sono stati realizzati da Hanna-Barbera e si sono mantenui per due stagioni dal 1993 al 1995. La cancellazione della serie avvenne nonostante il suo successo, e fu dovuta ad un tasso di violenza piuttosto alto per una serie animata per bambini. Razor e T-Bone sono i protagonisti che vivono a Megakat City, ed utilizzano una discarica come loro base operativa. Combattono il crimine a bordo di un jet, che sarà ridisegnato in SWAT-KATS Revolution.

In Italia la serie animata originale dedicata agli Swat Kats è arrivata nel 1996 su Rai Uno. Già in passato si era provata a creare un’operazione revival grazie ad un crowdfunding che aveva raccolto 140mila dollari.