Monica Vitti: morta una delle attrici simbolo del cinema italiano

A 90 anni si è spenta Monica Vitti, si tratta di una delle attrici simbolo del cinema italiano. A dare la notizia è stato Walter Veltroni, che attraverso un post su Twitter ha comunicato la scomparsa dell’interprete in seguito ad una comunicazione data dal compagno Roberto Russo.

La Vitti soffriva da tempo di Alzheimer. Queste sono le parole di Walter Veltroni sulla scomparsa di Monica Vitti:

Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto.

Monica Vitti è nata a Roma nel 1931, ed il suo nome originale era Maria Luisa Ceciarelli. La Vitti è stata la musa di Michelangelo Antognoni che sfruttò il suo talento in film come L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso. La Vitti si contraddistinse anche in commedie come La ragazza con la pistola a Io so che tu sai che io so.

Nel corso della carriera Monica Vitti ha ottenuto cinque David di Donatello come migliore attrice protagonista, tre Nastri d’argento, dodici Globi d’oro, un Leone d’oro alla carriera a Venezia, un Orso d’argento al Festival di Berlino, e una candidatura al premio BAFTA.

Il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha dichiarato: