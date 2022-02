AMD tornerà nel mercato budget delle workstation, per un report

Sembra che AMD stia puntando a tornare nel mercato budget delle schede video attraverso dei nuovi prodotti, come riportato da Tom's Hardware.

A quanto pare, sembra che AMD potrà presto confermare il proprio ritorno nel mercato dei dispositivi budget per quel che concerne le workstation, come da poco anticipato grazie a un report. Nello specifico, le pagine di Tom’s Hardware hanno anticipato che un account Twitter ha pubblicato un benchmark del noto software CPU-Z, il quale parlava di un AMD Accelerated Processing Unit (le note APU della compagnia, NdR) con il nome di Athlon Gold Pro 4150GE ‘Renoir’.

Considerando la linea Pro, generalmente dedicata a computer utili in ambito lavorativo, le performance anticipate dal leak non sono da scartare. Si parla nello specifico di un totale di 4 core, ognuno a 3,8 GHz, con una cache L3 da 4 MP e una Radeon Vega integrata all’interno, la quale presenterebbe un totale di 320 stream processor.

Si parla di risultati di 460 in single-thread e di 1785 in multi-thread, il che mette quindi a paragone il nuovo dispositivo non ancora annunciato da parte della compagnia con Intel Core i3-10100F ed Intel Core i3-9100F.

Pare che il dispositivo sarà compatibile con le schede madri AM4, e supporterà pressoché tutte le funzionalità di AMD legate alla sicurezza. Si parla di un prezzo che potrebbe essere posizionato sotto i 200 dollari, ma addirittura sfiorare quasi i 100, il che lo porterebbe a essere particolarmente competitivo, oltre che verosimilmente adatto anche per ulteriori tipi di configurazioni.