AMD lancerà le schede video RDNA 3 nel 2022, nel mentre punta a migliorare la disponibilità

Il mercato dei processori e delle schede video, nonostante continui a essere particolarmente florido, non sta di sicuro passando uno dei propri momenti migliori dci sempre, visto che le principali major del settore si stanno trovando in particolare difficoltà per quel che riguarda la produzione di sufficienti componenti. Per fortuna, la situazione sta migliorando pian piano, e mentre aumentano le scorte e la situazione si va risollevando, le aziende continuano anche a investire in nuovi prodotti da lanciare sul mercato.

Di seguito la dichiarazione della dottoressa Lisa Su di AMD, la quale ha parlato in maniera specifica di alcuni degli obiettivi della compagnia, come riportato sulle pagine di PCGamer:

La richiesta per i nostri prodotti è davvero alta, e stiamo cercando anche quest’anno di avere una crescita decisamente maggiore, mentre miglioriamo la nostra produzione attuale e lanciamo la prossima serie di CPU Zen 4 e GPU RDNA 3. Abbiamo anche fatto investimenti significativi al fine di sopportare la nostra crescita nel 2022 e oltre.

Si tratta di un’ulteriore conferma relativa al fatto che le nuove schede video faranno il loro debutto sul mercato già nel corso del 2022, seppur ci sia da dire che la situazione della carenza di scorte è ancora al momento tutt’altro che scampata, e che anzi la compagnia rischia di dover ancora una volta scendere a compromessi per quel che riguarda l’elevatissima domanda dell’utenza.

Resta ovviamente ancora da vedere come sarà composta la nuova serie di RDNA 3, la quale con ottime probabilità porterà anche con sé diversi miglioramento lato software, dato che l’azienda ha confermato ulteriori investimenti in tal senso e ha avuto modo di evolversi molto per quel che riguarda le proprie tecnologie nel corso degli ultimi anni, fra Super Resolution, FreeSync e Ray Tracing.