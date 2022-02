Doctor Strange nel Multiverso della Follia: la nuova sinossi ufficiale del film Marvel

Trapela una nuova sinossi ufficiale per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film Marvel Studios di Sam Raimi in arrivo a maggio.

01—Feb—2022 / 11:41 AM

Di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, prossima pellicola Marvel Studios ad arrivare nei cinema, a maggio, sappiamo tutto… e non sappiamo nulla: conosciamo quali personaggi principali appariranno, ma le sinossi rilasciate finora sono state sempre molto vaghe nel parlare della trama, che conterrà sicuramente molte sorprese, grazie all’espediente ormai sdoganato del Multiverso. Una nuova sinossi ufficiale, di fatto, lascia più dubbi che risposte…

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia dei Marvel Studios, il Marvel Cinematic Universe sblocca il Multiverso e spinge i propri confini ancor più avanti di sempre. Viaggiate nell’ignoto insieme a Doctor Strange, che con l’aiuto di mistici alleati vecchi e nuovi, attraversa le stranianti e pericolose realtà alternative del Multiverso per combattere un misterioso, nuovo avversario.

Per “mistici alleati vecchi e nuovi” chiaramente si intendono America Chavez, Wang e Wanda, ma potremmo avere diverse sorprese da questo punto di vista. Karl Mordo sarà amico o nemico? E il misterioso, nuovo avversario sarà davvero il Doctor Strange deviato che abbiamo visto nel trailer e in What If…?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato, oltre che da Xochitl Gomez, da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor, e uscirà nei cinema italiani il prossimo 4 maggio.

Questa la sinossi della pellicola:

Il film, collegato agli eventi di WandaVision e di Spider-Man: No Way Home, è un’emozionante corsa attraverso il Multiverso con Doctor Strange, il suo fidato amico Wong e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

Leggi anche: