Sempre Più Bello: il video di “Serenata”, la canzone ufficiale del film da oggi al cinema

Non poteva mancare una nuova, dolcissima canzone di Alfa per il capitolo finale della saga iniziata con Sul più bello e Ancora più Bello, e che ora va a concludersi con Sempre più bello, al cinema per un evento speciale di tre giorni da oggi al 2 febbraio.

Questa la sinossi ufficiale:

In Sempre più bello Marta, dopo un rischioso trapianto ai polmoni, torna finalmente alla sua vita. Gabriele è con lei, è sempre stato con lei, e insieme decidono di andare a convivere in una casa tutta nuova, solo per loro. Orfani della stravaganza di Marta, Jacopo e Federica si dedicano così alla ricerca di nuovi coinquilini. Tutto sembra procedere per il meglio, ma improvvisamente la malattia della ragazza si ripresenta. La situazione si complica drammaticamente. Marta viene ricoverata d’urgenza. Tutti i suoi amici, preoccupati da questa ennesima ricaduta si riuniscono in ospedale in attesa di notizie da Dario, ormai fidato medico che la ha in cura. Gabriele, disperato, cerca di ricontattare l’austera e schiva nonna di Marta, con cui la ragazza non ha più rapporti da molti anni. In questo momento in cui la vita della giovane è appesa a un filo, sembrerebbe essere lei l’unica a poter decidere del suo destino…

