Apple rende più sicuro l’autocompletamento per combattere il phishing

Nel corso degli ultimi anni, sempre più piattaforme hanno iniziato a richiedere da parte degli utenti l’autenticazione in due passaggi, o a due fattori, la quale è un metodo di sicurezza piuttosto utile e veloce. Si parla della necessità di inserire un codice aggiuntivo quando si effettua un login o importanti applicazioni, il quale generalmente viene inviato per email o come messaggio standard, lasciando quindi che chi non è in possesso del telefono non possa procedere.

Ovviamente, anche per dei metodi di sicurezza, gli hacker hanno deciso di dire la loro, e infatti sembra che proprio la verifica a due fattori abbia aiutato i cosiddetti “phisher” a impadronirsi impropriamente di dati sensibili attraverso la pratica del phishing. Nello specifico, il tutto è dovuto alla utile funzionalità presente sia su Android che su iOS che si occupa di compilare automaticamente i codici richiesti ricavando dai messaggi le cifre corrette, rendendo i processi sicuri quindi maggiormente veloci.

Tuttavia, nel caso in cui una piattaforma falsa invii dei codici, il sistema non sempre riesce ad accorgersi della truffa, e potrebbe quindi avviare automaticamente dei processi pericolosi inserendo quanto inviato. Per far sì che ciò non avvenga, Apple ha confermato che ha ora inserito un nuovo formato sicuro per gli SMS che vengono automaticamente letti e da cui viene preso il codice, il quale permetterà ai dispositivi di compilare in automatico le informazioni solamente in caso di informazioni affidabili.

Ovviamente, per via dell’obbligo di utilizzo di questo nuovo sistema, che in realtà viene utilizzato da molti già dallo scorso anno, alcuni dati non si compileranno più in automatico, fino a che le compagnie non si adegueranno almeno, ma di sicuro il tutto risulta maggiormente sicuro per gli utenti e permetterà agli utenti Apple di utilizzare la feature con tranquillità.