Nuovo Cinema Paradiso è il film che ha fatto amare il cinema a Sandra Bullock

Sandra Bullock, nel corso in un un'intervista per The Unforgivable, ha rivelato che il film che le ha fatto amare il suo lavoro è Nuovo Cinema Paradiso.

In una recente videointervista a Netflix in occasione dell’arrivo di The Unforgivable sulla piattaforma, Sandra Bullock ha rivelato che il film che le ha fatto innamorare del suo lavoro è Nuovo Cinema Paradiso, di Giuseppe Tornatore.

Stranamente, il film che mi ha colpito l’ho visto quando già facevo provini, ed è stato Nuovo Cinema Paradiso, che mi ha profondamente commosso perché è una sorta di memoria. Sentivi esattamente cosa si prova a guardare i film che ti commuovono. Ripercorrere il viaggio di questo regista a ritroso, con lui che ricorda la sua infanzia con gli spezzoni messi insieme da quest’uomo più anziano che lo aveva preso sotto la sua ala.

L’intervista, inoltre, rivela altri dettagli interessanti sulla sua carriera e le ispirazioni che l’hanno guidata nel corso degli anni.

Questa la sinossi ufficiale di The Unforgivable , disponibile su Netflix:

Ruth Slater (Bullock) esce di prigione dopo una condanna per un crimine violento e si reinserisce in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. Mentre affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa, si rende conto di avere un’unica speranza di redimersi: ritrovare la sorella più piccola che suo malgrado aveva abbandonato.

Leggi anche: