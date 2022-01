Pixel 7: Google punterebbe a scatti di nuova generazione

Con i suoi Pixel 6, Google si è trovata a lanciare sul mercato dei dispositivi davvero pieni di potenzialità, i quali, seppur non ancora disponibili in Italia, sono stati molto apprezzati riuscendo ad occupare la fascia alta degli smartphone. Uno dei punti più importante ah riguardato il SoC Tensor presente all’interno dei gioiellini, il quale ha permesso alle versioni base e a quelle Pro di sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale.

Mentre i dispositivi si sono comportati bene sotto pressoché ogni punto di vista, c’è da dire che la fotocamera primaria da 50 MP ha sicuramente aiutato sul lato degli scatti, e a quanto pare il colosso ha intenzione di migliorare ulteriormente la situazione con i suoi prossimi dispositivi, verosimilmente i Pixel 7. Come riportato sulle pagine di PhoneArena infatti, un nuovo team di San Diego potrebbe essere al lavoro al fine di realizzare un nuovo Image Signal Processor, noto come ISP, per i prossimi SoC Sensor.

Fino a oggi abbiamo visto i dispositivi prendere vantaggio dall’IA grazie ad feature come il Magic Eraser, ma pare che adesso gli smartphone potranno evolversi ulteriormente in tal senso. Come si legge dal post LinkedIn di Mike Coulter, senior director di Google, il nuovo team di San Diego è alla ricerca di personale per sviluppare un design per fotocamere ISP.

Parliamo fondamentalmente di un luogo molto vicino al quartier generale di Qualcomm, ed è infatti possibile che ad occuparsi dei prossimi SoC possa essere proprio il colosso in questione, con Coulter che tra le altre cose ha passato 4 anni come Vice President of Engineering. Non sappiamo ancora al momento di che si tratterà, e se le nuove tecnologie avranno per certo modo di essere applicate sui nuovi Pixel 7, ma di sicuro qualcosa in casa Google si sta muovendo, e potremo vederne presto delle belle.