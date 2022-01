Wish chiuso in Italia dall’1 marzo? Pericolo scampato

Sembrava che Wish potesse chiudere in Italia nel giro di solamente un mese, come avverrà per altri territori, ma il pericolo è per fortuna scampato.

Moltissimi utenti utilizzano ogni giorno la piattaforma di Wish, la quale permette in molti casi di accedere a dei veri e propri affari, seppur in determinati casi sia necessario aspettare dei tempi di spedizione non indifferente. Il pericolo è per fortuna ora scampato, ma fino a qualche ora fa sembrava ufficiale che la piattaforma avrebbe fermato il proprio supporto all’Italia.

Nello specifico una mail inviata a molti utenti, evidentemente per errore, confermava che a partire dall’1 marzo non sarebbe più stato possibile procedere con degli acquisti, nonostante gli utenti avrebbero potuto continuare ad accedere al proprio account.

Le motivazioni dietro l’errore non sono ancora chiare, ma come confermato dalle pagine di GizChina.it, per fortuna c’è stato un veloce dietrofront da parte della piattaforma, che confermando la fine del proprio supporto a moltissimi stati non ha incluso l’Italia fra questi, almeno per il momento.

Si ha ancora quindi modo di continuare ad acquistare qualunque prodotto su Wish, senza la paura che la piattaforma possa spegnersi da un istante all’altro nel nostro paese, visto che attualmente non è presente alcun tipo di comunicazione in tal senso, e nel caso riceveremmo sicuramente avvisi preventivi.