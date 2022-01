Mi Fit si aggiorna, cambia il design dell’app Xiaomi

Moltissimi utenti utilizzano ogni giorno Mi Fit, app ufficiale di Xiaomi che permette ai possessori di un apparecchio smart della compagnia di essere sfruttato al massimo, con la possibilità di impostare al meglio diversi dettagli del dispositivo in questione, e quella di scegliere diverse importanti impostazioni con cui personalizzare l’esperienza. Nonostante gli aggiornamenti relativi alle funzionalità dell’applicazione in questione siano tutt’altro che rari, c’è da dire che la stessa ha un design che a molti non fa ormai più impazzire da tempo.

Si parla infatti della stessa interfaccia da moltissimi anni, con nuove voci che vengono aggiunte e con un feeling generale che, ovviamente, col tempo tende a invecchiare, e non attira particolarmente i nuovi utenti che non sono abituati ai menu che sono stati presenti fino a oggi. A quanto pare, anche la compagnia era a conoscenza della questione, e dopo aver ascoltato il feedback della community ha avuto modo aggiornare anche il design dell’app Mi Fit, come riportato sulle pagine di XDA-Developers.

Si parla dell’aggiornamento 5.6.0, già arrivato sul Play Store, il quale aggiunte adesso anche la pagina home, che permette di accedere ai dati principali con maggiore facilità. Ci sono in ogni caso moltissimi cambiamenti davvero impossibili da non notare, che modernizzano il tutto e faranno sicuramente piacere a chi si era scocciato della solita interfaccia portata avanti da anni da parte del colosso cinese.

Ovviamente, nonostante ci siano delle grosse novità sul fronte grafico, non si parla di rivoluzione anche dal punto di vista delle varie funzionalità, che nonostante una nuova veste sono rimaste bene o male le stesse. Non è neanche necessario dover ricollegare i propri dispositivi dopo l’aggiornamento, che è bene specificare, non hanno cambiato interfaccia assieme a Mi Fit, la quale serve solamente come centro di controllo generale.