Il ritratto del duca: trailer e foto del film con Helen Mirren e Jim Broadbent

I Premi Oscar Helen Mirren e Jim Broadbent sono i protagonisti de Il ritratto del duca, nuovo film di Roger Michell, regista di Notting Hill: ecco le foto e il trailer italiano ufficiale della pellicola, in arrivo nelle sale italiane dal 3 marzo.

Si tratta dell’ultimo film girato da Michell prima della sua prematura scomparsa, avvenuta nel settembre 2021. Il film è tratto dall’incredibile storia vera di un tassista di Newcastle che nel 1961, per affermare i propri ideali e principi, decise di rubare il celebre ritratto del Duca di Wellington di Francisco Goya dalla National Gallery di Londra, scatenando un vero e proprio caso mediatico.

La commedia, presentata Fuori Concorso alla 77^ Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, vanta un grande cast, che comprende anche Matthew Goode, Aimée Kelly, Fionn Whitehead e Anna Maxwell Martin.

Questa la sinossi ufficiale:

Nel 1961, Kempton Bunton, un tassista sessantenne, rubò il ritratto del Duca di Wellington, dipinto da Goya, dalla National Gallery di Londra. Fu il primo (e rimane tuttora l’unico) furto nella storia della Gallery. Kempton inviò una richiesta di riscatto scrivendo che avrebbe restituito il dipinto a una condizione: se il governo inglese avesse stanziato più fondi per la cura dei più anziani. In passato, Kempton aveva già intrapreso una lunga campagna allo scopo di far ricevere il segnale televisivo gratuitamente ai pensionati. Cosa successe in seguito divenne leggendario. L’intera storia emerse solo cinquant’anni anni dopo. Kempton aveva tessuto una rete di bugie. L’unica verità era che si trattava di un brav’uomo, determinato a cambiare il mondo e a salvare il suo matrimonio. Come e perché utilizzò “il Duca” per raggiungere il suo obiettivo, è una bellissima ed edificante storia.

