Hocus Pocus 2: Bette Midler ha concluso le riprese

Sono finite le riprese di Hocus Pocus 2, almeno per Bette Midler, l’attrice ha condiviso un post in cui ha annunciato la fine del suo lavoro sul set, e considerando che stiamo parlando di una delle tre interpreti protagoniste, possiamo considerare che le riprese di Hocus Pocus 2 si stanno per concludere.

Qui sotto trovate il post in cui Bette Midler annuncia la sua fine delle riprese di Hocus Pocus 2.

Nel nuovo film tre giovani donne accidentalmente riportano in vita le sorelle Sanderson che si presenteranno così nella Salem dei giorni nostri. Bisognerà perciò comprendere come fermare la fame di bambini delle sorelle streghe, ed evitare che si crei caos e scompiglio.

Il cast del film sarà composto anche da Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Waddingham, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Juju Brenner, Froy Gutierrez, Taylor Henderson e Nina Kitchen.

A dirigere Hocus Pocus 2 sarà Anne Fletcher, mentre la sceneggiatura è di Jen D’Angelo, e la produzione è affidata alla Walt Disney Pictures. Le riprese sono attualmente in corso a Rhode Island.

Questa la sinossi del primo film:

Tre eccentriche streghe del 1700 vogliono recuperare la loro giovinezza lanciando un incantesimo sulla città. Ma prima devono rimettersi in sesto e battere tre ragazzini e un gatto parlante.