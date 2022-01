Google Pixel 6A anticipato da un libro da colorare ufficiale?

Ci sono molti modi in cui le compagnie decidono di annunciare i propri prodotti, a volte facendoseli scappare involontariamente e attirando l’attenzione degli utenti proprio per via di ciò. A quanto pare, per i suoi nuovi Google Pixel 6A, la compagnia specializzata nel mondo della ricerca ha avuto modo di scegliere un vero e proprio libro da colorare ufficiale, il quale ancora prima dell’arrivo di un qualunque tipo di annuncio ha infatti confermato il nuovo telefono.

Si parla di una novità non ancora ufficiale, e va infatti preso in considerazione che potrebbe all’effettivo trattarsi di un errore, nonostante quest’opzione risulti alquanto improbabile. Si parla ormai da diverso tempo di un Google Pixel 6A, come abbiamo avuto modo di approfondire anche nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link, ed è una tradizione della compagnia rilasciare questo tipo di versioni per i propri smartphone di successo.

Ma quindi, cos’è successo con un libro da colorare? Parliamo di un prodotto inviato dalla compagnia a quelli noti come “Superfan“, una community ristretta di appassionati che viene premiata dalla compagnia, che invia spesso gadget ufficiali di ogni tipo legati al brand pixel. Fra questo è comparso anche l’appena citato libro da colorare, che all’interno contiene più di una menzione ai Pixel 6A, come un codice QR che rimanda a una pagina dove si parla ancora una volta dei telefoni non annunciati.

Che si sia trattato di un annuncio dedicato proprio ai Superfan, che hanno infatti ricevuto il tutto sotto forma di scoop in anticipo, o forse di un errore dato dal fatto che il libro in questione era magari pensato per essere spedito più in là, in seguito all’annuncio. Staremo a vedere se la compagnia avrà finalmente modo di annunciare il dispositivo nel giro di qualche settimana.