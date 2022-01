Evangeline Lilly (Wasp nel MCU) pubblica un post contro l’obbligo vaccinale e scatta la polemica

La pandemia, negli ultimi due anni, ha esposto molte celebrità a prendere posizione e dare un impatto significativo a quanto da loro postato sui social, su argomenti anche molto delicati come, ad esempio, il dibattito sui vaccini e sull’obbligatorietà degli stessi o, quantomeno, delle certificazioni sanitarie. L’ultimo caso è quello di Evangeline Lilly, interprete di Wasp nel Marvel Cinematic Universe, che ha pubblicato un post no vax (nello specifico, contro l’obbligo vaccinale) su Instagram, inneggiando alla libertà di scelta e scatenando la polemica.

Ero a Washington questo weekend, per supportare la libertà di scelta sul proprio corpo, mentre i camionisti canadesi giravano per il loro tour del paese pacifico in supporto della stessa agenda.

Credo che nessuno dovrebbe essere forzato a iniettarsi qualunque cosa contro la propria volontà, sotto la minaccia di:

Attacchi violenti

Arresto o detenzione senza processo

Perdita del lavoro

Perdita della casa

Inedia

Perdita del diritto all’istruzione

Alienazione dalle persone care

Estromissione dalla società

…e sotto qualunque minaccia, ad ogni modo.

Questo non è il modo. Questo non è sicuro. Questo non è salutare. Questo non è amore.

Capisco che il mondo sia in uno stato di paura, ma non credo che rispondere alla paura con la forza risolverà i nostri problemi.

Ero a favore della scelta prima del COVID e lo sono ancora oggi.