Apple investe nei suoi visori, si parla di migliaia di app compatibili

Si parla da tempo dei visori VR/AR di Apple, dispositivi che all’effettivo la compagnia sta ormai sviluppando da molto tempo, ma che non hanno per ora alcun tipo di finestra di lancio confermata, anche se a quanto pare potrebbero raggiungere gli scaffali nel giro di non troppo tempo. Fra molti report che giorno dopo giorno anticipano alcune delle potenzialità che i dispositivi in questione potrebbero presentare, anche la compagnia ha avuto modo di approfondire la situazione, grazie a una dichiarazione del CEO di Apple, Tim Cook.

Nel corso della riunione ufficiale della compagnia infatti, Cook ha spiegato che l’App Store conta attualmente un totale di 14.000 app, e che il numero avrà modo di crescere mentre Apple continua a investire nel mondo della realtà aumentata. Esatto, si parla proprio del negozio che dovrebbe essere incluso nei dispositivi della compagnia, in quanto è stato spiegato che visto il potenziale della tecnologia dovrebbero essere incluse moltissime integrazioni, come quella fra Live View e Google Maps ad esempio.

Ovviamente, al momento immaginare un dispositivo di non sappiamo pressoché nulla con oltre 14.000 app all’interno dello store virtuale disponibili è davvero difficile, ma c’è da dire che la compagnia sembra pronta a investire moltissimo in questo settore, e che di conseguenza quando il device in questione verrà ufficializzato, potremmo trovarci davanti a delle belle sorprese. Si parla anche ovviamente del focus sul metaverso, che Cook ha spiegato essere molto interessante, dopo alcune perplessità di cui si era parlato nel corso degli scorsi mesi.

Stando a quel che sappiamo, la compagnia avrà modo di rilasciare il suo visore già nel corso del 2022, finestra temporale fin troppo ottimista che potrebbe spostarsi al 2023, ma c’è da dire che questo potrebbe offrire ottime potenzialità a un costo non indifferente, di addirittura circa 2.000$, ne abbiamo parlato in questo articolo.