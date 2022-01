Spider-Man: No Way Home – Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield insieme in una video intervista

I tre protagonisti di Spider-Man: No Way Home hanno partecipato ad una conversazione in cui hanno descritto la loro esperienza.

Dopo che in Spider-Man: No Way Home abbiamo visto unirsi e lottare insieme i tessiragnatele interpretati da Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, di recente i tre attori hanno partecipato ad una video intervista in cui hanno parlato della loro esperienza nel progetto.

Ecco il video della conversazione con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield su Spider-Man: No Way Home.

Tobey Maguire ha parlato della conversazione che ha avuto con Amy Pascal e Kevin Feige tempo prima che iniziasse la produzione del film.

Mi hanno fatto subito avvertire la voglia di celebrare e di trasmettere tutto l’amore nei confronti del personaggio di Spider-Man e dei film di cui è stato protagonista- ha detto- E per questo motivo ho voluto unirmi al progetto. Inoltre sono un grande fan dei film di Tom e di Andrew, perciò l’idea era più che intrigante.

Mentre Andrew Garfield ha ammesso:

Stavo aspettando per capire se Tobey avrebbe partecipato al film, ed una volta che è stata confermata la sua presenza non avevo più possibilità di scelta. Seguirei Tobey ovunque. Però posso dire che mi ha convinto anche il fatto che le intenzioni della produzione fossero pure. Sembrava un’idea interessante anche a livello creativo.

Tom Holland, invece, ha dichiarato:

Avevo come la sensazione che potesse essere l’ultima volta che vestivo i panni del personaggio, e molte delle emozioni sono arrivate da questa sorta di sensazione di star dando un addio. Però questo film è anche una celebrazione di tre generazioni e di tre diversi momenti storici del cinema.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home è uscito lo scorso 15 dicembre in sala.