Spider-Man: No Way Home – Tagliato un cameo con un sosia di Stan Lee

The Direct ha rivelato la presenza di un cameo di un sosia di Stan Lee in Spider-Man: No Way Home che è stato tagliato.

Nonostante Stan Lee sia morto nel 2018, e perciò i suoi cameo nei film Marvel non siano più possibili, il popolare autore di fumetti doveva comparire in qualche maniera anche in Spider-Man: No Way Home, in un cameo che vedeva coinvolto un suo sosia.

A rivelarlo è stato The Direct, che ha pubblicato una pagina di sceneggiatura che descrive la scena del finale del film, quando Peter Parker entra nel negozio in cui lavora MJ, e nello script viene indicato che la ragazza è intenta a parlare con un cliente che ricorda Stan Lee.

Ma, come ricorderanno coloro che hanno visto il film, questo tipo di apparizione è stata tolta, ed il simil Stan Lee non è presente nella scena finale. Ricordiamo che l’ultima apparizione di Stan Lee in un cameo è avvenuta in Avengers: Endgame.

Spider-Man: No Way Home è uscito lo scorso 15 dicembre. Ecco la sinossi del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.