Samsung Galaxy S22 Ultra: alcune spedizioni richiederanno oltre tre mesi?

Al momento, non abbiamo ancora novità precise in merito alla nuova serie Samsung Galaxy S22 del colosso sudcoreano, seppur un recente leak abbia approfondito tutte le novità come un fulmine a ciel sereno, svelando anche i presunti design dei telefoni, ne abbiamo parlato nell’articolo che trovate a questo link. Pare che per quel che riguarda i Samsung Galaxy S22 Ultra però, ci siano delle brutte notizie, come da poco riportato da parte di Dohyun Kim e ripreso da PhoneArena.

Nello specifico, il tutto riguarda la carenza di scorte che oramai fa parte del mercato della tecnologia da svariati mesi, e crea rallentamenti nella produzione di quasi ogni dispositivo che le major del settore si preoccupano di portare sul mercato. Sembra che, considerando quanto anticipato, la domanda dei nuovi Ultra potrebbe essere fin troppo alta, al punto che il colosso non avrebbe modo di gestire fin da subito le spedizioni, come già avvenuto per ulteriori compagnie e per i pieghevoli la scorsa estate.

In tal caso, potrebbe trattarsi di consegne dilazionate di circa tre mesi, il che, immaginando che i telefoni vengano lanciati davvero nella giornata del 25 febbraio come anticipato, porterebbe determinate consegna oltre il mese di aprile, intorno all’inizio di maggio. Un dato davvero preoccupante quindi, che però non è ancora all’effettivo stato confermato, e anzi, dipenderà molto dal modo in cui il colosso avrà modo di gestire le richieste e dalla domanda dei consumatori.

Pare in ogni caso che non servirà molto al fine di saperne di più, dato che l’evento Unpacked che mostrerà i nuovi telefoni avrà luogo esattamente nella giornata del 9 febbraio 2022, come approfondito in questo articolo. Staremo a vedere se delle comunicazioni arriveranno da parte del colosso in seguito all’apertura dei preordini.