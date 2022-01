NVIDIA: le prossime schede video saranno il 20% migliori nel Ray Tracing?

Come miglioreranno le performance delle prossime schede video targate NVIDIA? Ovviamente, non abbiamo ancora modo di saperlo, e la compagnia dal canto suo non ha ancora fatto alcun tipo di annuncio in tal senso, ma pare che ci siano delle notizie particolarmente positive per quel che riguarda il Ray Tracing.

Parliamo della tecnologia ormai avviata su PC e su console next-gen, che porta a diverse migliorie sul campo grafico, pur richiedendo molta potenza da parte dei dispositivi che devono occuparsi dell’elaborazione in tempo reale.

Come spiegato sulle pagine di PCGamer, un recente paper della compagnia potrebbe aver evidenziato dei miglioramenti che vanno già oltre il 6% per la nuova serie, ma avrebbero modo di raggiungere anche cifre come il 20%, parlando di come la grafica sembra avrà modo di evolversi.

Il tutto avverrebbe grazie a quello che viene definito Subwarp Interleaving, una nuova tecnologia pensata al fine di fornire un Ray Tracing ottimizzato al meglio grazie alla risoluzione di diversi problemi che l’implementazione della compagnia verde apporta. Non sappiamo al momento se il tutto verrà applicato nelle tanto chiacchierate RTX 4000 Ada Lovelace, sempre che questo sia il nome ufficiale, ma di sicuro l’azienda sta facendo il possibile al fine di studiare modi per migliorare la propria tecnologia.