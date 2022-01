Fight Club – il commento di Chuck Palahniuk al finale cinese: “Avete visto questa m**a?”

27—Gen—2022 / 10:21 AM

Chuck Palahniuk, l’autore di Fight Club, ha voluto esprimere tutto il suo disappunto per il finale alternativo del lungometraggio tratto dal suo romanzo proposto in Cina, e lo ha fatto in maniera chiaramente ironica.

Le prime parole di Chuck Palahniuk, che ha commentato il finale cinese di Fight Club, sono state: “Avete visto questa m**a?”. Ecco poi tutta la dichiarazione completa:

Ma questa è una cosa super magnifica! In Cina tutto finisce per il meglio! Tyler e la gang vengono arrestati, lui viene portato in un centro psichiatrico, che cosa fantastica! La giustizia trionfa. E niente esplode.

Chuck Palahniuk ha perciò trovato il suo modo di reagire ad un finale insensato. L’iconica e suggestiva conclusione del film di Fight Club in cui il protagonista (interpretato da Edward Norton) guarda insieme a Marla Singer (Helena Bonham Carter) la società moderna capitolare al piano anarchico del suo alter ego Tyler Durden (Brad Pitt) è stato difatti tagliato in Cina, quantomeno dalla versione in streaming disponibile sulla popolare piattaforma Tencent Video.

Tutta la scena finale, esplosioni comprese, è difatti tagliata e sostituita da un cartello, che recita semplicemente: