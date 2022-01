Downton Abbey: Una Nuova Era – Spostata ad aprile la data d’uscita del film

L'uscita di Downton Abbey: Una Nuova Era è stata spostata ad aprile per il Regno Unito ed a maggio negli Stati Uniti. Attese comunicazioni per la data italiana.

In Italia l’uscita di Downton Abbey: Una Nuova Era è stata stabilita al 24 marzo, ma ci sono delle novità che dovrebbero impattare anche sulla distribuzione del film nel nostro Paese: nel Regno Unito il lungometraggio arriverà il 29 aprile, mentre negli Stati Uniti farà il suo esordio il 20 maggio. Tutto ciò dovrebbe comportare un posticipo anche per quanto riguarda l’Italia.

La produzione di Downton Abbey: Una Nuova Era fu annunciata nel 2019, e ci sono stati diversi ritardi dovuto alla pandemia. Le riprese del lungometraggio sono iniziate nel 2021. Il cast del film sarà formato da Maggie Smith, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Laura Charmichael, Carter e ci saranno anche altri interpreti del primo lungometraggio e della serie che torneranno per questo secondo capitolo. Tra le new entry segnaliamo Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

La storia è stata scritta dal creatore della serie Julian Fellowes, che ha anche sceneggiato il primo film della serie, mentre alla regia ci sarà Simon Curtis (Vi presento Christopher Robin). Alla produzione del film ci sono Gareth Neame, Liz Trubridge e Fellowes.

Non resta quindi che aspettare aprile per poter vedere di nuovo in sala i personaggi di Downton Abbey con Downton Abbey: Una Nuova Era.