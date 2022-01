Dark Herring: un malware per Android è stato scaricato da oltre 100 mln di utenti

Dark Herring è un malware per Android progettato per rubare soldi agli utenti. Era nascosto in 470 app del Google Play Store.

Un malware per Android si nascondeva in 470 app regolarmente pubblicate sul Google Play Store. Il malware in questione, Dark Herring, è stato scaricato in questo modo da oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo. Lo rivela un report della società di ciber security Zimperium zLabs.

Dark Herring ruba i soldi dalla carta di credito dell’utente, effettuando a sua insaputa diversi acquisti di basso importo dal Play Store.

Dark Herring ha fatto la sua prima comparsa a marzo del 2020, diffondendosi nel frattempo in oltre 70 paesi e infettando gli smartphone di circa 105 milioni di utenti. L’app malevola contiene una stringa crittografata che rimanda ad alcuni server di Amazon Web Services: in questo modo, all’insaputa dell’utente, può scaricare file infetti.

Gli hacker hanno utilizzato il malware per sottrarre soldi all’utente, attraverso diversi addebiti – in genere d’importo inferiore ai 15 dollari – sul Play Store stesso.

Dark Herring si è diffuso soprattutto in India, Arabia Saudita, Grecia, Egitto e Tunisia. La lista delle app infette più scaricate dagli utenti include:

Upgradem

Stream HD

Cast It

My Translator Pro

StreamCast Pro

Photograph Labs Pro

VideoProj Lab

Drive Simulator

Speedy Cars – Final Lap

Football Legends

Football HERO 2021

Grand Mafia Auto

Offroad Jeep Simulator

Connectool

City Bus Simulator 2

Nel frattempo, su segnalazione di Zimperium zLabs, Google ha rimosso tutte le app malevole dal suo store.

Nella giornata di oggi si è parlato anche di Brata, un malware per Android in grado di prosciugare i conti corrente degli utenti e resettare le impostazioni di fabbrica dello smartphone. Dopo il Brasile, è arrivato anche in Europa e in Italia.