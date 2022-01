Meta è al lavoro su un supercomputer con 16.000 GPU da 5 exaFLOPS

Meta sta attualmente portando avanti un progetto particolarmente importante, un investimento da non sottovalutare, il quale avrà l’obiettivo di reggere il mondo del metaverso. Si tratta infatti di un vero e proprio supercomputer basato sull’intelligenza artificiale e sul machine learning, che come confermato da poco sta attualmente venendo realizzato e dovrebbe essere finalizzato già nel corso del 2022.

Si parla di un dispositivo che includerà 16.000 schede video A100 di NVIDIA, e 4.000 processori Epyc Rome di AMD, con ogni nodo che conterrà un sistema NVIDIA DGX-A 100 con 8 GPU e 2 microprocessori Epyc, per un totale di 2.000.

Per quel che riguarda le performance, si parla all’effettivo di 5 exaFLOPS, un totale davvero stupefacente, seppur di sicuro non esagerato per l’arduo compito a cui il dispositivo in questione dovrà adempiere. Dovrebbe trattarsi, stando a quanto dichiarato a The Register da Zuckerberg, del computer IA più potente di sempre.

Staremo a vedere se il progetto verrà finalizzato già nel corso del 2022, e le performance effettive che una volta realizzato il progetto questo riuscirà a portare in campo, permettendo alla compagnia di continuare i suoi ambiziosi piani in questo settore, per cui ha addirittura cambiato nome.