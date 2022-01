Lenovo Legion Y90 userà un sistema a due ventole per raffreddarsi

Il Lenovo Legion Y90 sembra pronto per presentarsi come uno smartphone da gaming davvero fuori di testa, e per ben più di un motivo. Parliamo infatti di un dispositivo che, come confermato in via ufficiale da parte della compagnia, avrà modo di presentare un sistema di dissipazione di nuova generazione, del tutto nuovo, in quanto includerà un totale di ben due ventole per riuscire a combattere il calore che verrà prodotto durante l’utilizzo.

A confermare il tutto è stata Lenovo stessa sulla piattaforma di Weibo, anticipando con un teaser la tecnologia in questione, e svelando che la stessa avrà modo di offrire un airflow di ben 180.65cm³/s, seppur ci siano ancora dei dubbi in merito al rumore che questo emetterà alla massima potenza, il quale potrebbe non essere indifferente. Stando a quel che sappiamo, lo smartphone da gaming includerà al suo interno il nuovissimi System on a Chip Snapdragon 8 Gen 1, il che giustificherebbe l’enorme ammontare di potenza di calcolo e la necessità di un raffreddamento di questo tipo.

Per quel che riguarda le ulteriori specifiche tecniche anticipate sul Lenovo Legion Y90, riprese sulle pagine di GizChina, dovremmo trovarci davanti a uno schermo da ben 6,92 pollici, il quale sarebbe un Samsung E4 OLED pronto a supportare ovviamente un refresh rate elevato, di ben 144 Hz, in realtà abbastanza inusuale nel mondo degli smartphone. È stato sottolineato dai colleghi di GizChina del fatto che si tratterà del primo telefono con all’interno un SoC Snapdragon 8 Gen 1 a non presentare né notch e né punch-hole per la fotocamera dedicata ai selfie.

Per quel che riguarda i primi test, il product director di Lenovo ha confermato che il telefono si attesa su una temperatura di solamente 38,9 gradi dopo aver giocato a un titolo a 122 FPS per ben 20 minuti, con la parte più calda che è stata di 38 gradi quando si è passati a Honor of Kings con 90 Hz per invece 30 minuti, risultati di conseguenza davvero non indifferenti.