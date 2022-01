YouTube: gli Shorts hanno raggiunto i 5 triliardi di visualizzazioni

Ottimi risultati per gli Shorts della piattaforma, brevi video verticali che in soli due anni hanno collezionato 5 triliardi di visualizzazioni.

Non è sempre detto che delle novità integrate in determinate piattaforme abbiano modo di colpire nel segno, anzi, ma sembra che YouTube circa 2 anni fa sia riuscita in un colpo da maestro. Come confermato da Susan Wojicicki, CEO della piattaforma che ha approfondito da poco diversi argomenti in via ufficiale – fra cui gli Shorts – i brevi video sono riusciti a collezionare in così poco tempo un totale di ben 5 triliardi di visualizzazioni.

Si parla di un risultato particolarmente positivo, come potete leggere nella dichiarazione tradotta da poco riportata da 9to5Google.

Sempre più persone stanno creando contenuti su YouTube, più di quanto non lo abbiano mai fatto. Stiamo vedendo dei picchi sulla piattaforma, il che comprende anche gli Shorts. Abbiamo da poco raggiunto le 5 triliardi di visualizzazioni su questi video!

Va sottolineato, seppur il risultato risulti davvero ottimo già così, che la funzionalità è arrivata due anni fa solamente in via sperimentale, e che questa è stata rilasciata per tutti gli utenti da solamente circa un anno. Resta anche il fatto che moltissimi creatori di contenuti non si sono lanciati subito su questo tipo di format, che infatti nasce principalmente da TikTok, e che quindi il successo è stato riscontrato in diversi casi solamente in un secondo momento, seppur in seguito moltissimi abbiano deciso di abbracciare la filosofia di questo tipo di contenuti brevi e veloci, pensati per la classica sensazione di “uno tira l’altro”.

Fra le novità in arrivo per la piattaforma, come da poco spiegato da Susan Wojicicki, pare che ci sia una qualche tipo di integrazione relativa al mondo degli NFT, di cui però non abbiamo ancora ricevuto alcun dettaglio, con il tutto che sembra anzi abbastanza lontano. Abbiamo approfondito la questione nell’articolo che trovate a questo link.