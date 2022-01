L’attacco hacker contro la Bielorussia per fermare l’avanzata militare dei russi

Un gruppo di ‘hactivist’, ossia hacker indipendenti e motivati politicamente, ha annunciato di aver violato le infrastrutture della rete ferroviaria della Bielorussia, nel tentativo di rallentare i rifornimenti militari della Russia verso i confini con l’Ucraina.

Un attacco ransomware con un’importante novità: la chiave crittografica necessaria per ripristinare il funzionamento della rete non è in vendita. Gli hacker del gruppo Cyber ​​Partisans – Partigiani Cyber – non chiedono un riscatto in denaro, ma vogliono che il Presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, si impegni a ritirare ogni sostegno alle mire militari della Russia sull’Ucraina.

si legge nel comunicato firmato dal gruppo Cyber ​​Partisans.

Gli hacker hanno spiegato di non aver compromesso i sistemi di sicurezza della rete ferroviaria, proprio per evitare che l’attacco potesse compromettere la sicurezza dei trasporti – con il rischio di costare la vita ai civili.

We have encryption keys, and we are ready to return Belarusian Railroad's systems to normal mode. Our conditions:

🔺 Release of the 50 political prisoners who are most in need of medical assistance.

🔺Preventing the presence of Russian troops on the territory of #Belarus. https://t.co/QBf0vtcNbK

— Belarusian Cyber-Partisans (@cpartisans) January 24, 2022