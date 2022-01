TikTok testa diverse feature, dagli avatar alle live con solo audio

TikTok sta attualmente testando diverse importanti novità, come da poco ripreso sulle pagine di PhoneArena. Si parla nello specifico di Video Avatar Tools, Keyword filtering, Group Chat shareable link invite, Audio-only live streams e Screen sharing in live streams.

Per quel che riguarda il primo caso, dovrebbe trattarsi di una soluzione simile a quella delle emoji, dei veri e propri avatar pronti a essere inseriti come foto profilo dopo che gli utenti avranno scattato un selfie per personalizzarli con le proprie fattezze, rendendoli quindi unici grazie all’aiuto fornito dall’IA.

Il Keyword filtering dovrebbe servire a nascondere alcuni contenuti dal proprio feed inserendo specifiche parole chiave per oscurare i post che le contengono, novità particolarmente utile sia per i genitori che per gli utenti che non vogliono avere a che fare con dati tipi di video.

Troviamo poi un link che dovrebbe essere inviabile a chiunque per permettergli di unirsi a una chat, il che sostituirebbe in diversi casi i sistemi di inviti classici. Per quel che riguarda le live, pare che avremo presto a che fare con dirette che includono solamente l’audio e con la condivisione degli schermi.