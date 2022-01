Murderville: trailer e foto del singolare comedy procedural di Netflix

Murderville è una crime comedy procedural in sei episodi, che debutterà in tutto il mondo su Netflix il 3 febbraio: vi presentiamo oggi il trailer e le foto ufficiali della serie.

Ispirata alla serie premiata ai BAFTA della BBC3 Murder in Successville, prodotta da Tiger Aspect Productions e Shiny Button Productions,vede Will Arnett protagonista, con un ricco cast di guest star, le cui battute, per precisa scelta stilistica degli autori dello show, sono improvvisate sul momento dai loro interpreti: Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch, Sharon Stone.

Questa la sinossi ufficiale:

Lui è il detective capo Terry Seattle (Will Arnett), sezione omicidi. Per Terry un nuovo giorno significa un nuovo caso di omicidio e un nuovo ospite famoso come partner. Ma c’è un colpo di scena: le guest star di ogni episodio non hanno ricevuto il copione e non hanno idea di cosa succederà. Insieme a Terry Seattle dovranno improvvisare per tutta la durata delle indagini… ma sarà solo l’ospite speciale a decidere chi è l’assassino. Unisciti a loro in questo viaggio di sola andata per Murderville.

