Donazioni su Twitch per riciclare il denaro sporco: 40 arresti in Turchia

A quanto pare le donazioni di Twitch sono un ottimo modo per riciclare denaro sporco. O, quantomeno, lo sono finché non ti scoprono le forze dell’ordine. Ad inizio gennaio, un’operazione della polizia turca ha portato all’arresto di 40 persone, tutte indagate per riciclaggio di denaro e furto di carte di credito.

Lo schema ricostruito dagli inquirenti è semplice: gli indagati sono accusati di aver utilizzato le donazioni e i bit di Twitch per riciclare i proventi del furto di carte di credito. Una strategia che è stata resa possibile dalla connivenza di alcuni streamer – tutti piccoli partner di Twitch – d’accordo con i presunti criminali. Il content creator, infatti, rimborsava ai criminali circa l’80% delle donazioni, tenendosi una piccola commissione.

Se i truffatori acquistavano 1.000 Bits per un costo di 10 dollari, grazie a questo schema riuscivano facilmente ad ottenere 7-8 dollari, mentre lo streamer a sua volta poteva fare la cresta tenendo una commissione (da cui vanno dedotte le tasse ndr). Gli inquirenti stimano che complessivamente questo schema sia stato utilizzato per rubare e riciclare circa 10 milioni di dollari

scrive il magazine Kotaku.

La segnalazione è partita da alcuni utenti del forum frmtr.com, che avevano notato come alcuni piccolissimi streamer – audience massima di 40-50 spettatori connessi simultaneamente – riuscissero ad accumulare donazioni estremamente considerevoli, con un flusso di denaro paragonabile a quello di streamer con un seguito di 10 o addirittura 20 volte superiore.

Del caso se ne era poi interessato un importante e famoso streamer turco, Ahmet “Jahrein” Sonuç, che era riuscito ad ottenere le prove inequivocabili della truffa. Forte della sua posizione nella piattaforma, Jahrein aveva quindi segnalato la frode a Twitch.