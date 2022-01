Biancaneve e i sette nani: la Disney si difende dalle accuse di Peter Dinklage

Dopo che Peter Dinklage si è scagliato contro la Disney, che ha accusato di voler portare avanti un progetto live-action su una storia come quella di Biancaneve e i sette nani, considerata da lui ” fo****mente arretrata” ed offensiva contro chi è affetto da nanismo, la stessa Casa di Topolino ha voluto replicare.

Attraverso una dichiarazione la Disney ha affermato al The Hollywood Reporter:

Per evitare gli stereotipi presenti nel film d’animazione originale abbiamo preferito avere un approccio alternativo nei confronti dei sette personaggi, consultando alcuni membri della comunità dei nani. Aspettiamo di entrare in produzione per offrire nuovi aggiornamenti.

Queste parole fanno il paio con le dichiarazioni di Peter Dinklage, che ha detto sul live-action di Biancaneve e i Sette Nani:

Sono rimasto spiazzato quando si sono espressi con orgoglio sul fatto di aver ingaggiato un’attrice latina nei panni di Biancaneve. State ancora raccontando questa storia, e converrebbe fare un passo indietro per capire cosa si sta facendo, per me è una cosa insensata. Da un lato fate i progressisti e dall’altro proponete ancora questa storia fo****mente arretrata su sette nani che vivono insieme in una caverna. Ma che c***o state facendo? Non è bastato ciò che ho fatto per la causa?