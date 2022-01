Batgirl: Ivory Aquino sarà Alysia Yeoh, il primo personaggio transgender del DC Cinematic Universe

Arrivano delle novità sul lungometraggio dedicato a Batgirl: nel cast ci sarà anche Ivory Aquino che vestirà i panni di Alysia Yeoh, un personaggio transgender, la prima, a questo punto, che verrà introdotta all’interno del DC Cinematic Universe.

Il personaggio di Alysia Yeoh è stato creato da Gail Simone e da Ardian Syaf, si tratta di una bartender, aspirante chef, nonché della migliore amica di Barbara Gordon. L’introduzione di Alysia Yeoh, interpretata da Ivory Aquino, rappresenta un qualcosa di molto importante per l’universo cinematografico DC Comics, considerando che si tratta di uno dei principali personaggi trans della storia dei fumetti.

La Aquino è già comparsa in progetti come When We Rise e When They See Us, oltre che in Tales of the City, Blue Bloods, FBI: Most Wanted, High Maintenance e New Amsterdam.

Batgirl è diretto dai registi di Bad Boys for Life Bilall Fallah e Adil El Arbi, con una sceneggiatura realizzata da Christina Hodson, che ha già lavorato a Birds of Prey ed al prossimo film The Flash.

Nel lungometraggio vedremo JK Simmons ritornare a vestire i panni del Commissario James Gordon, Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne / Batman, Brendan Fraser che farà Firefly, e Jacob Scipio ingaggiato per un ruolo ancora non rivelato.