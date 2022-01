Apple: il Visore VR/AR potrebbe offrire la risoluzione 8K

Sembra che il nuovo visore per la realtà virtuale di Apple, qualunque sia il suo nome, offrirà una risoluzione di 8K per gli utenti.

Non sappiamo ancora nulla in via ufficiale per quel che riguarda i nuovi visori di Apple, compagnia che sembra ormai pronta a lanciarsi in questo campo con degli articoli top di gamma pronti a sbaragliare la concorrenza. Tuttavia, come riportato da Gizmochina, Li Nan, co-fondatore e vice presidente di Meizu, ha accennato a dei primi dettagli in merito al dispositivo.

Nello specifico, si è parlato di lenti in grado di offrire una risoluzione di 8K, come svelato sulla piattaforma di Weibo. Il dispositivo VR/AR dovrebbe essere in grado quindi di permettere agli utenti di entrare nel metaverso con una definizioni delle immagini non trascurabile, il che sarebbe pienamente in linea con quanto anticipato per quel che riguarda il prezzo del device (abbiamo approfondito la questione nell’articolo che trovate a questo link).

Purtroppo, non sono al momento stati svelati ulteriori dettagli in merito al dispositivo, che però tempo a dietro è già stato approfondito con diversi report. A quanto pare infatti, il dispositivo si presenterà con lo stesso meccanismo di ricarica dei MacBook da 14 pollici, e la risoluzione dello schermo è solo un altro tassello che si aggiunge al puzzle.

Stando al noto analista Ming-Chi Kuo, il dispositivo si presenterà con all’interno un totale di processori, uno da 5nm, e uno più piccolo da 4nm, i quali dovrebbero essere quindi in grado di fornire al dispositivo sufficiente potenza per portare avanti tutte le proprie mansioni.

A quanto pare, TSMC dovrebbe occuparsi di entrambi i processori in questione, con il primo che sarebbe in grado di compere con quanto visto con i nuovi MacBook Pro, e con il secondo che verrebbe invece principalmente utilizzato per i vari sensori del dispositivo. Il lancio potrebbe essere ancora abbastanza lontano, e arrivare fra circa un anno, ma restiamo in attesa di ogni anticipazione in merito al nuovo gioiellino della compagnia.