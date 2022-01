Pinocchio di Guillermo Del Toro: teaser trailer del film d’animazione

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro trasforma il racconto classico di Pinocchio in un’avventura musicale in stop motion. Ecco la nuova versione delle disavventure di burattino mentre cerca di diventare un bambino in carne e ossa: Pinocchio di Guillermo Del Toro. Vi presentiamo il primo teaser, in versione originale e in quella originale.

La versione originale presenta un cast vocale d’eccezione: Ewan McGregor è il Grillo parlante, David Bradley è Geppetto e Gregory Mann fa il suo debutto prestando la voce a Pinocchio. Altre voci del cast includono Finn Wolfhard, l’attrice premio Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, l’attore premio Oscar Christoph Waltz e l’attrice premio Oscar Tilda Swinton.

Leggi anche: