Open Arms – La legge del mare: trailer del film di Marcel Barrena in sala dal 3 febbraio

Adler Entertainment conferma, tramite un nuovo trailer italiano, l'uscita nelle sale del nostro paese di Open Arms – La legge del mare per il prossimo 3 febbraio.

Arriverà nelle sale italiane il 3 febbraio Open Arms – La legge del mare, il nuovo film di Marcel Barrena con protagonisti Eduard Fernández, Dani Rovira e Anna Castillo: ecco dunque il trailer ufficiale.

Vincitore del premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma, il film racconta l’incredibile storia vera del fondatore di Open Arms.

Questa la sinossi ufficiale:

Autunno 2015. Due bagnini spagnoli, Òscar e Gerard, colpiti dalla straziante fotografia di un bambino annegato nel Mediterraneo, vanno nell’isola di Lesbo, dove scoprono una realtà sconvolgente: ogni giorno migliaia di persone rischiano la vita cercando di solcare il mare con imbarcazioni precarie, per fuggire dalla miseria e dalle guerre che affliggono i loro Paesi d’origine. Ma la cosa più sconcertante è che nessuno sta svolgendo attività di salvataggio. Insieme a Esther, Nico e agli altri membri della loro squadra, Òscar e Gerard lotteranno per compiere il lavoro disatteso dalle autorità e per portare a migliaia di persone l’aiuto di cui hanno estremo bisogno.

Leggi anche: