Oceania: la serie tv sarà diretta da David G. Derrick Jr.

Walt Disney Animation Studios annuncia che Moana (Oceania, nel nostro paese), serie tv animata tratta dall’omonimo film del 2016, avrà alle redini David G. Derrick Jr., già veterano dell’originale.

Derrick, precedentemente storyboard artist per DreamWorks (per cui ha lavorato a pellicole come Dragon Trainer e Le 5 Leggende) è entrato in Disney Animation proprio per lavorare ad Oceania, con il quale ha subito sentito un legame date le sue ascendenze samoane.

Non si ancora molto di cosa tratterà la serie e con quali personaggi, ma sappiamo che verrà realizzato come primo progetto prodotto e realizzato presso i Walt Disney Animation Studios di Vancouver. Il titolo è stato annunciato per la prima volta a fine 2020, insieme alle serie Baymax!, Zootopia+ e Tiana, con un’uscita prevista su Disney+ per il 2023.

Questa la sinossi del film originale, disponibile in Home Video e su Disney+:

Una ragazza salpa per una rischiosa missione in mare per salvare la sua gente. Durante il viaggio, Vaiana incontra il semidio decaduto Maui, che la guida nell’impresa per diventare navigatrice.

