iMac Pro in arrivo con M1 Max? Sembra che il SoC avrà 12 core

Si continua a parlare dei prossimi prodotti che Apple potrebbe lanciare, mentre il colosso di Cupertino non ha ancora fornito alcuna novità in merito alle novità che porterà sul mercato. Fra questi, uno dei maggiormente previsti è un prossimo iMac Pro, dispositivo che a quanto pare si presenterà con all’interno un SoC che i fan del mondo della mela morsicata sono già stati abituati a vedere.

Parliamo nello specifico di informazioni fornite dal leaker Dylandkt, il quale, come potete vedere nel post qui di seguito tradotto, ha anticipato che all’interno dei computer troveremo gli M1 Max. Tuttavia, la compagnia potrebbe averli migliorati leggermente, aggiungendo due core al totale, al fine di fornire ai dispositivi in questione maggiore potenza.

I have received confirmation that there will be an additional configuration for the upcoming iMac Pro beyond M1 Max. A 12 Core CPU configuration was tied to a snippet of code referencing the iMac. The internal naming candidate is iMac Pro for a reason. It is targeted towards pros

— Dylan (@dylandkt) January 23, 2022