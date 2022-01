Il Wi-Fi 7 sembrerebbe veloce quasi quanto le Thunderbolt 3

Lo standard del Wi-Fi 6 non è ancora nelle mani di tutti i consumatori, ma pare che questi non siano davvero pronti per quel che attende loro con la nuova generazione. Parliamo ovviamente del Wi-Fi, di cui si chiacchiera da diverso tempo, e che potrebbe essere davvero in grado di stupire grazie alle proprie potenzialità.

Ad anticipare il tutto, come riportano le pagine di Apple Insider, sono dei primi test, i quali hanno evidenziato delle velocità in grado di eguagliare quanto visto con le Thunderbolt 3. Parliamo quindi di risultati davvero stratosferici, che ovviamente andranno supportati dai giusti standard, ma che sono potenzialmente in grado di rivoluzionare questo mondo.

Stando a quanto mostrato da MediaTek, il Wi-Fi 7, noto anche come IEEE 802.11bem dovrebbe essere circa 2,4 volte più veloce del Wi-Fi 6, e usare canali a 2,4GHz, 5GHz e 6GHz, riuscendo a gestire anche fino a 40 Gbps, un grosso salto avanti rispetto ai già ottimi 9,6 Gbps del Wi-Fi 6.

C’è da dire che ovviamente non parliamo di una tecnologia in grado di arrivare solamente nel giro di qualche mese, visto che abbiamo ancora a che fare con i primi test, e che l’applicazione di sicuro richiederà molto tempo. Tuttavia, avere una piccola finestrella per guardare il futuro così roseo sotto questo punto di vista non è di certo male.