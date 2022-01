Oscar 2022: Tom Holland e Dwayne Johnson non saranno i presentatori (rumor)

Dwayne Johnson e Tom Holland probabilmente non condurranno la cerimonia degli Oscar 2022 perché troppo impegnati in altri progetti.

Considerando che per gli Oscar 2022 ritorneranno ad esserci i presentatori, diversi sono i nomi su cui si è speculato negli ultimi tempi, ma Variety ha provato a fare chiarezza su chi, probabilmente, non avrà questo incarico: tra i nomi chiamati in causa, che non saranno quasi sicuramente presentatori degli Oscar 2022, ci sono Tom Holland e Dwayne Johnson.

Secondo quanto riferito da Variety sia Tom Holland che Dwayne Johnson non potranno fare da presentatori agli Oscar 2022 perché troppo impegnati su altri progetti. Il sito ha parlato della possibilità che fossero coinvolti nella conduzione della cerimonia sia Zendaya che lo stesso Holland, ma per entrambi il discorso è lo stesso: i troppi impegni impedirebbero la loro conduzione. Del resto Tom Holland ha anche dichiarato di non poter partecipare alla promozione stampa di Uncharted perché molto impegnato con altri progetti.

Ma, nonostante gli impegni, Holland aveva espresso qualche tempo fa il suo interesse per la conduzione degli Oscar. Ecco le sue parole:

Adoro questo tipo di cose, mi piace essere messo sotto pressione facendo qualcosa in cui di base non mi sentirei a mio agio. Se mi chiedete se mi piacerebbe condurre gli Oscar risponderei ‘Certo che vorrei fare il presentatore dei f***ti Oscar! Se me lo chiedessero lo farei’.

Sempre secondo Variety, i possibili prossimi conduttori degli Oscar 2022 potrebbero essere Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.