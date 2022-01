Cyrano: nuovo trailer italiano del musical di Joe Wright con Peter Dinklage

Una delle più grandi storie d’amore mai raccontate torna al cinema nell’inedita veste musical di Joe Wright: Cyrano, con Peter Dinklage, Haley Bennett e Kelvin Harrison Jr. si mostra oggi nel nuovo trailer italiano distribuito da Eagle Pictures.

Tratto dalla celebre opera di Edmond Rostand e adattato dalla versione musical di Erica Schmidt, il film vede protagonista il Peter Dinklage noto al grande pubblico per essere stato Tyrion Lannister in Il Trono di Spade. Dinklage ha già interpretato la parte a teatro: Erica Schmidt, tra le altre cose, è sua moglie, quindi il casting è stato molto semplice, da quel punto di vista, così come quello di Haley Bennett, di nuovo nel ruolo di Rossana (Roxanne, nella versione originale).

Questa la sinossi ufficiale:

In Cyrano il pluripremiato regista Joe Wright (Anna Karenina, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, L’ora più buia) trascina gli spettatori in una sinfonia di emozioni attraverso la musica, il romanticismo e la bellezza, rileggendo in chiave cinematografica la storia senza tempo di uno dei più celebri e travolgenti triangoli amorosi di tutti i tempi. Un uomo all’avanguardia rispetto alla sua epoca, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), incanta il pubblico sia con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali che con la sua abilità con la spada nei duelli. Cyrano non ha avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla splendida Roxanne (Haley Bennet), convinto che il suo aspetto fisico non lo renda degno dell’amore della sua più cara amica. Lei, però, si è innamorata a prima vista di Christian (Kelvin Harrison)…

